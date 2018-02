«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 26 febbraio al 2 febbraio

25 Febbraio 2018 | 20:15 di Redazione Sorrisi

Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e di tutti i tutor dello show - il mercoledì e il giovedì anche in diretta e in contatto con i telespettatori tramite i canali ufficiali dello show: l’hashtag #DettoFattoRai, Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai - ogni pomeriggio dalle ore 14. Ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Lunedì 26 febbraio La puntata si aprirà con il giovane pizzaiolo Vincenzo Capuano che proporrà un dolce al cacao e guarnito con una crema alle nocciole bianche. A seguire, l’esperta di moda bimbi Simona Mazzei aiuterà una mamma a scegliere i pigiami per i suoi piccoli. La make up artist ed ex indossatrice Barbara Del Sarto invece proporrà un trucco chic da sfilata e tornerà a sfilare, a 18 anni dalla sua ultima passerella. Torneranno la psicoterapeuta Sara Roveraro e l'ostetrica Daniela Pergola per mostrare come fare il bagnetto in sicurezza a un neonato. Silvia Nobili aiuterà poi una sua ospite a creare un coprispalle versatile da portare in un viaggio di lavoro a Budapest. La puntata si concluderà con la chef stellata Caterina Lanteri Cravet che proporrà un ricetta a base di triglie in due diverse preparazioni.

martedì 27 febbraio Il trio di buyer Mario dell'Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari aprirà l’appuntamento decidendo se comprare o meno la collezione di una ex allieva della scuola di moda di Detto Fatto. L’esperta dello sguardo Claudia Milia parlerà di extension alle ciglia con la modella e conduttrice radiofonica Micol Ronchi. La make up artist Simona Toni tenterà poi di scoprire, con un quiz, se la sua ospite è una vera esperta di trucco. Tornerà anche l’osteopata Federico Tieghi che spiegherà l’origine dei dolori cervicali e come eliminarli. Spazio poi all’interior designer Silvia De Giorgi che mostrerà il progetto di una camera da letto speciale. Caterina Balivo infine darà il benvenuto in studio al giovane chef Valerio Braschi, per un viaggio culinario che partirà dall’Italia per arrivare sino in Oriente.

Mercoledì 28 febbraio La trasmissione sarà in diretta, Andrea Dianetti dirigerà la social room e riceverà i DettoScatto dei telespettatori. Primo tutor della puntata sarà Gianni Molaro che farà emozionare la sposa sua ospite con una delle sue trasformazioni da sogno. A seguire, il make up artist Alioscia Mussi truccherà la cantante Barbara Cola. Renato Gervasi cercherà di aiutare una giovane parrucchiera a trasformare il suo negozio in un salone da favola. Torneranno a sfidarsi gli architetti paesaggisti Manuel e Lorenzo: questa volta il tema sarà incentrato sulla cucina. In conclusione, lo sfoglino Beniamino Baleotti tornerà a parlare di sagre italiane, di ingredienti eccellenti e di pasta fresca.

giovedì 1 marzo Secondo appuntamento settimanale con il live di Detto Fatto. Domenico Spadafora aprirà la puntata rispondendo alla richiesta di un piccolo telespettatore che vorrebbe vedere realizzata una torta speciale per il suo compleanno. Spazio poi all’esperto di lifestyle Fabio De Vivo che si occuperà del look di una coppia di attori: Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. L’hairstylist romagnolo Paolo Venuta tenterà di “salvare” i capelli della sua ospite, in poco tempo. Il primo del mese è un’ottima occasione per consultare le stelle, per questo l’astrologo Simon & The Stars è pronto a svelare, segno per segno, come affrontare al meglio marzo. Lo psicologo Luca Mazzucchelli proporrà uno dei suoi test, animati da Gianpaolo Gambi, sul tema “la gelosia di coppia”. Per concludere, lo chef stellato Ilario Vinciguerra ricreerà in chiave moderna un piatto della tradizione contadina: pasta e fagioli.