«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio

28 Gennaio 2018 | 18:16 di Redazione Sorrisi

Tanti ospiti e tanti nuovi consigli e trucchi da imparare anche nella nuova settimana di Detto Fatto, il factual show condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai2 ogni pomeriggio alle ore 14 (il lunedì e il giovedì in diretta). Ecco giorno per giorno di cosa si parlerà.

Lunedì 29 gennaio

Primo appuntamento con la diretta. Andrea Dianetti sarà pronto a ricevere i DettoScatto e le domande del pubblico direttamente dalla social room. La puntata si aprirà in "dolcezza" con Francesco Saccomandi e un classico della pasticceria americana: la Cheesecake Crème Brulée. Poi Elisa d’Ospina avrà una nuova missione: vestire curve “dolci” con un tallieur. L’hairstylist Stefano Bonomi anche in questa puntata cambierà il taglio della sua ospite a suon di musica. Torneranno le lezioni d’arte di Daniele Radini Tedeschi che racconterà del rapporto tra danza e arte. Il pizzaiolo Vincenzo Capuano proporrà una pizza rivisitata in chiave “hipster”. Finale con Orietta Berti che ripercorrerà le tappe della sua fortunata carriera.

martedì 30 gennaio

Il pasticcere Gianluca Forino realizzerà una madeleine all'arancia con crema di limone e crumble di pistacchio. Gianni Molaro trasformerà, per una volta, l’abito da sposa di una figlia per la mamma. Torna la sfida tra due make up artist per aggiudicarsi una giornata sul set con il truccatore delle star Simone Belli; ad aiutarlo nella scelta ci sarà l’attrice Laura Adriani, alla quale Simone regalerà un trucco grafico e chic. Giovanni Macrì si occuperà del sorriso di una donna e Giancarlo Scrofani darà qualche consiglio sul regalo per San Valentino, con un “riciclo creativo”. Infine, una novità: lo chef Federico del Montem che cucinerà una ricetta a base di sgombro.

Mercoledì 31 gennaio

Lo chef Alessandro Servida, con pochi passaggi e il suo tocco da maestro, mostrerà come i dolci possano diventare talmente belli da “essere messi in vetrina”. Lo stilista Fabrizio Crispino creerà un abito senza ago e filo ispirato alla cantante Pink. La pin-up trainer Micaela Martinis insegnerà qualche trucco di “seduzione in aeroporto”. Spazio poi agli abiti di Silvia Nobili che ne creerà uno per un’ospite che deve partecipare a una festa dopo uno spettacolo a teatro. La make up artist Martina Capone truccherà l’attrice Paola Calliari, una delle protagoniste del film "Il vegetale", appena uscito nelle sale. Gli architetti paesaggistici Manuel e Lorenzo saranno pronti con la loro sfida green: arredare un’area relax in stile jungle. Ilario Vinciguerra chiude la puntata con un piatto tipico della trazione italiana, pasta e fagioli, in chiave stellata.

giovedì 1 febbraio

Il mese comincia con una puntata live in cui, per iniziare, tornerà Michel Paquier per portare i telespettatori alla scoperta di un famoso dolce europeo. La regina delle spose Pinella Passaro farà sognare non solo la sua ospite, ma anche tutte le future spose con un trunk show di abiti meravigliosi. Il personal trainer ed esperto di autodifesa Maikol Fazio mostrerà come difendersi in caso di pericolo. Caterina Balivo ospiterà poi la web influencer Ludovica Valli, che spiegherà le nuove tendenze della rete, mentre il session stylist Davide Cichello le realizzerà un’acconciatura alla moda. Con l’inizio del nuovo mese tornerà Simon & The Stars l’astrologo di Detto Fatto che svelerà cosa le stelle riservano per i prossimi giorni e approfittando della diretta, risponderà alle domande sulle affinità di coppia da casa. Fabio De Vivo tornerà per stravolgere il look del suo ospite. Con il macellaio Luca Terni si scopriranno tutti i segreti della carne: dalla conservazione alla cottura.

Venerdì 2 febbraio

In apertura il campione del mondo di cioccolato Davide Comaschi proporrà una merenda golosa. Alessandra Rinaudo continuerà il suo viaggio alla scoperta delle particolarità del vero matrimonio all’italiana, facendo tappa in Liguria. Spazio poi ai colori stravaganti dell’hair stylist Paolo Venuta, che anche questa volta stupirà la sua ospite cambiandole totalmente colore e taglio. Tornerà a Detto Fatto un gradito ospite con il suo tutorial sul coraggio: Oney Tapia, l’atleta racconterà cosa lo sport abbia significato per lui dopo l’incidente che lo ha reso non vedente e spiegherà come il coraggio possa cambiare la vita in alcuni momenti. La chef Caterina Lanteri Cravet cucinerà poi un gustoso piatto a base di rana pescatrice. La settimana di Detto Fatto si concluderà con il chirologo Serse con il quale si continueranno a scoprire i segreti della personalità, racchiusi nella mano.