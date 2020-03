Diamo una mano anche noi con “Trenta ore per la vita”

Diamo una mano anche noi con “Trenta ore per la vita”

03 Marzo 2020 | 8:10 di Redazione Sorrisi

Torna l’iniziativa “Trenta ore per la vita” che quest’anno aiuterà le mamme che soffrono di sclerosi multipla. La campagna avrà come testimonial Lorella Cuccarini e Rita dalla Chiesa e sarà ospitata dall’8 al 21 marzo su Sky e dal 23 al 29 marzo sulle reti Rai. In questo periodo sarà attivo il numero solidale 45.580 a cui fare le donazioni.