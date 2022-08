“Diavoli” e “Leonardo”: due serie italiane alla conquista degli USA

I due titoli di Lux Vide approdano in prima serata sul canale The CW "Leonardo" Redazione Sorrisi







Le due serie "Leonardo" e "Diavoli" (la seconda stagione), entrambe prodotte da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, si preparano a conquistare il pubblico statunitense dall'Italia, approdando in prima serata sul canale The Cw. La messa in onda è prevista ogni martedì sera, che sarà all'insegna delle due serie simbolo di eccellenza italiana. A partire dalle ore 20.00 (orario americano) andrà in onda la storia dell’artista Leonardo Da Vinci interpretato da Aidan Turner, affiancato nel cast da Matilda De Angelis e Freddie Highmore. Gli otto episodi in quattro serate, girati interamente in inglese, seguono la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente.

La serata sul canale americano poi continua dalle ore 21.00 la serata con gli episodi della seconda stagione del financial thriller "Diavoli" con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

«È importante e motivo di orgoglio che due prodotti interamente realizzati in Italia siano programmati su un network americano», commenta così Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide.