“Discovering Canary Islands”, il primo reality di Rakuten Tv

Condotto da Pilar Rubio che, nella sua prima edizione, viaggerà intorno alle Isole Canarie Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Rakuten Tv ha iniziato le riprese della sua prossima produzione originale: "Discovering Canary Islands", un reality d'avventura condotto da Pilar Rubio che, nella sua prima edizione, viaggerà intorno alle Isole Canarie. Lo show svelerà i miti più incredibili e insoliti delle isole immergendo i concorrenti nella cultura e nelle tradizioni locali. Un viaggio alla scoperta di sfide, enigmi e percorsi attraverso territori meravigliosi che mostreranno ai partecipanti e agli spettatori la leggenda della regione.

8 concorrenti di 8 nazionalità diverse si sfideranno per diventare il miglior esploratore d'Europa. I concorrenti, il cui profilo di influencer non è ancora stato rivelato, scopriranno che, in realtà, le isole che compongono le Canarie non sono 8... ma 9. La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro e La Gomera nascondono ognuna una leggenda. Tra realtà e folklore, storia e finzione, si dice che esista una nona isola: San Borondón. Conosciuta come Isola delle Balene, per il modo in cui appare e scompare nelle acque dell'Oceano Atlantico, è stata per secoli il sogno di cartografi e marinai e la meta degli esploratori.

Gli scenari più spettacolari delle Isole Canarie faranno da sfondo a sfide di forza, ingegno e abilità. Il tutto in una gara dinamica che girerà per le isole in 6 episodi. Durante lo show, ogni sfida è una chiave per la successiva, che offre un vantaggio o una ricompensa, e la possibilità di ottenere un indizio sotto forma di coordinate e parte della leggenda per raggiungere l'obiettivo finale: San Borondón.

La serie sarà presentata in anteprima nella seconda metà dell'anno e sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente sulla programmazione lineare e on demand di Rakuten Tv.