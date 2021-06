Disney+: ecco i nuovi titoli Star in arrivo tra il 2021 e il 2022

Prossimamente arriverà su Disney+ "The big leap", dramedy in cui diversi personaggi parteciperanno a un reality show di danza che potrebbe rovinare per sempre le loro vite.

In arrivo anche la serie "Maggie", su una giovane sensitiva, e "The Wonder Years", un racconto di formazione ambientato alla fine degli Anni 60 che parla di una famiglia afroamericana della middle class vista attraverso gli occhi del fantasioso dodicenne Dean.

"Queens" racconta di quattro donne sulla quarantina che si riuniscono per riconquistare la fama e ritrovare la spavalderia dei tempi in cui facevano parte delle Nasty Bitches, il gruppo che negli Anni 90 le rese delle leggende nel mondo dell’hip-hop.

"Our Kind of People", basata sul libro di Lawrence Otis Graham, è una serie drammatica ambientata nell’esclusivo mondo di Oak Bluffs, a Martha’s Vineyard, storica roccaforte in cui la ricca e potente elite afroamericana si riunisce da oltre cinquant'anni.