Disney+, l’offerta prima degli aumenti

In vista dei cambiamenti di novembre (che comprendono l'introduzione del piano con pubblicità), la promozione a 1,99€ per tre mesi







In vista dei cambiamenti di prezzi e tipologie di abbonamenti Disney+ in arrivo a novembre, la piattaforma streaming lancia un’offerta interessante per i nuovi iscritti.Sarà possibile guardare i film e le serie tv a 1,99€ al mese (invece degli attuali 8,99€) per tre mesi: un risparmio superiore al 75%. Scaduto il periodo di promozione, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo Premium (11,99 €), salvo in caso di disdetta. L’offerta è valida fino al 20 settembre.

Cosa succederà da novembre agli abbonamenti Disney+

Dopo gli Stati Uniti anche in Italia viene introdotto il piano che include le inserzioni pubblicitarie e affianca Standard e Premium. Aumenta il costo per l’opzione che include 4K e Dolby Atmos. Gli iscritti dovranno scegliere se passare al piano Standard o al piano Standard senza pubblicità, altrimenti l’abbonamento già attivo sarà tramutato in Premium e la nuova tariffa applicata dalla prima data di fatturazione in poi, a partire dal 6 dicembre.

I diversi abbonamenti