“Doc – Nelle tue mani” si prepara ad andare in America

Si lavora già alla terza stagione di “Doc – Nelle tue mani”, la fiction con protagonista Luca Argentero che dal 2020 spopola nella prima serata di Rai1. I nuovi episodi potrebbero andare in onda la prossima primavera, ad anticiparlo, senza ulteriori dettagli, è Pierdante Piccioni, dalla cui storia è tratta la fiction, durante la presentazione dell'ultimo romanzo sulla seconda stagione della serie, scritto con il giornalista Pierangelo Sapegno.

Dopo il successo della prima stagione 100 paesi nel mondo ne hanno acquistato i diritti «Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America». Per la versione americana sarebbero già in corso i casting, ha dichiarato Piccioni: «Una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe».