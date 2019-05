«Domenica In» celebra la Festa della Mamma

12 Maggio 2019 | 08:39 di Lorenzo Di Palma

In occasione della festa della mamma, sarà una puntata caratterizzata da tante presenze femminili, quella di Domenica In del 12 maggio, in diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi”.

Tra gli ospiti della 35° puntata di questa edizione condotta da Mara Venier ci sarà l’attrice Manuela Arcuri, che si racconterà in un’ampia intervista, nella quale parlerà della sua carriera, dei suoi successi al cinema e in tv, ma anche del suo ruolo di mamma del piccolo Mattia e della sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Si continua con Bianca Guaccero, che ha appena concluso, con successo, la sua esperienza come conduttrice di Detto Fatto, ma anche mamma della piccola Alice. Arisa, si esibirà in un medley dei suoi successi, quindi ci sarà spazio anche per Simona Sparaco, mamma e scrittrice di successo.

Il lato “maschile” del parterre degli ospiti è invece composto da Giuseppe Zeno, l’attore napoletano protagonista della fiction Mentre ero via; Alan Sorrenti che canterà due sue hit di successo, accompagnato dall’orchestra di “Domenica In” diretta da Stefano Magnanensi: Tu sei l’unica donna per me, che quest’anno compie 40 anni, e naturalmente Figli delle stelle. E Alfio Bonanno, tenore italo-americano reduce da una tournèe di grande successo negli Stati Uniti.

Infine ci sarà anche spazio per un talk sulle diete e su come mettersi in forma prima dell’estate. In studio interverranno: Rosanna Lambertucci, Simona Izzo, Daniela Ferolla, il professor Donato Miggiano esperto di alimentazione e il professor Carlo Gasperoni, chirurgo plastico.