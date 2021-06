“Domenica In” con Bobby Solo, Edoardo Vianello e Orietta Berti

Inizierà come al solito con lo spazio informativo sui vaccini e il Covid, la Domenica In di Mara Venier, in onda in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” domenica 6 giugno dalle 14. Spazio a cui parteciperanno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma Francesco Vaia e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Il programma continuerà, però, con il racconto dedicato a Little Tony, scomparso il 27 maggio del 2013, con tanti amici e artisti in studio, da Bobby Solo a Edoardo Vianello, da Orietta Berti alla figlia, Cristiana Ciacci.

Ron, poi, si esibirà nel suo nuovo singolo Abitante di un corpo celeste, mantre Gessica Notaro interverrà per raccontare la sua nuova vita, dopo i tanti interventi subiti a seguito della terribile aggressione con l’acido che le sfigurò il volo nel 2017.

Antonella Ferrari, infine, attrice e scrittrice, si racconterà a tutto tondo, parlando della sua lunga e importante battaglia contro la sclerosi multipla.