Domenica In: gli ospiti del 2 maggio

Mara Venier apre la puntata con Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso. Ospiti anche Eva Grimaldi ed Enrico Nigiotti







Dopo il consueto punto sulla pandemia con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, sarà Alessandra Amoroso, in studio per presentare i suoi nuovi singoli Piuma e Sorriso Grande, ad aprire la puntata del 2 maggio di Domenica In in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle 14.

Subito dopo, Mara Venier accoglierà Ambra Angiolini, reduce dalla sua quarta conduzione del concerto del 1° maggio, che si racconterà tra carriera e vita privata.

Quindi Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a due anni dal loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere tra cinema, impegno sociale e aneddoti di vita privata, ed Enrico Nigiotti interpreterà il suo nuovo singolo Notti di luna.

Per lo spazio informativo su vaccini e Covid saranno in studio il professor Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, in collegamento Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, Giovanna Botteri da Pechino e Albano Carrisi, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo.