“Domenica In” inizia l’anno con Paolo Fox

Foto: Mara Venier conduce “Domenica in” sposata col produttore Nicola Carraro. Sullo sfondo, la scenografia dello studio in anteprima solo per Sorrisi

03 Gennaio 2021 | 09:00 di Redazione Sorrisi

Si aprirà con l’astrologo Paolo Fox che racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno, la prima puntata del 2021 di Domenica In”, il programma condotto da Mara Venier, in onda domenica 3 gennaio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

In collegamento ci saranno come sempre tanti personaggi e amici della trasmissione: Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, Ferzan Ozpetek, Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo.

Mentre Giovanna Ralli, che il 2 gennaio ha compiuto 86 anni, festeggerà il suo compleanno nello studio di Domenica In e si racconterà tra aneddoti e ricordi di carriera e vita privata.

Poi Alba Parietti presenterà il suo libro La cacciatrice di narcisi e sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier, mentre per la musica, Roby Facchinetti canterà il singolo Invisibili, scritto con Stefano D’Orazio e che fa parte dell’album Inseguendo la mia musica.

Cristiana Capotondi invece presenterà il film tv Chiara Lubich - L’amore vince tutto in onda su Rai1, in prima serata, domenica sera per la regia di Giacomo Campiotti.

Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interverrà in studio il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri per fornire aggiornamenti sulla campagna di vaccinazione nel nostro Paese.