«Domenica In»: la prima puntata con Bocelli, Romina Power e Amadeus

15 Settembre 2019 | 13:00 di Lorenzo Di Palma

Dopo il successo di pubblico della passata edizione riparte il 15 settembre alle 14, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, la Domenica In di Mara Venier. La prima puntata della nuova stagione sarà all’insegna della leggerezza e avrà come ospiti Andrea Bocelli, Romina Power (vero “portafortuna” di Mara Venier presente anche l’anno scorso alla prima puntata), Amadeus - il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo che rivelerà i suoi progetti per il Festival -, Arisa, Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales - i due protagonisti della nuova stagione della fiction Un passo dal cielo - e Giulia de Lellis, che parlerà del libro che ha scritto sulle “corna”, «un tema che ci riguarda tutti» ha spiegato all’Ansa, Mara Venier.

Dalla seconda puntata torneranno però anche gli incontri legati ai vissuti di cronaca: «comincerò con un'intervista alle mamme dei due cuginetti falciati da quel pazzo con il suv» ha anticipato la bionda conduttrice. Tra le novità, la presenza fissa come speciale “opinionista” di Orietta Berti, le incursioni di Gabriella Germani e il gioco della cassaforte, che però non partirà subito: «Ricorda un po' i giochi fatti da Boncompagni con Raffaella, tipo quello dei fagioli. È un altro modo per essere in contatto con le persone a casa».

Mara Venier: «Sono la zia di tutti gli italiani»