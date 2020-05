“Domenica In”: Mara Venier cade, in diretta con il piede fasciato

31 Maggio 2020 | 15:01 di Lorenzo Di Palma

«Ci provo andare in onda... sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua... penso frattura al piede... una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!».

Con questo post su Instagram e in diretta a Domenica In Mara Venier ha spiegato il motivo della fasciatura al piede: «Ero piena di pacchi, sono scivolata dalle scale e sono caduta di peso», confessa al pubblico, «ho il piede fasciato, è intervenuto il medico, appena finisco la puntata ho un appuntamento con l'ortopedico perché credo sia fratturato»…

La conduttrice è infatti caduta qualche minuto prima di iniziare la trasmissione e la foto apparsa sui social è stata commentata subito da centinaia di follower: inondando di «In bocca al lupo zia Mara!» il profilo della conduttrice, infortunata ma regolarmente in diretta con i suoi ospiti, a cominciare da Massimo Ranieri: «D'accordo con direttore Coletta abbiamo deciso di stare con voi fino al 28 di giugno. Domenica In continuerà e se io avrà il piedone mi dovrete sopportare anche con il piedone». Stacanovista…