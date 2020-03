“Domenica In”: Mara Venier torna in onda

18 Marzo 2020 | 11:02 di Redazione Sorrisi

“Domenica In” torna in diretta a partire da domenica 21 marzo. Dopo la sospensione del programma di Rai1 per una puntata, la stessa Mara Venier ha anticipato la ripresa, in assenza di criticità. Per precauzione si era fermata la produzione, ma la conduttrice ha confermato telefonicamente all’agenzia ANSA che, d’intesa con la Rai, «Abbiamo deciso di proseguire. Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto».

Tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del Coronavirus saranno ovviamente prese, rassicura «È una situazione che non va assolutamente minimizzata». In studio, al momento, è prevista solo la presenza di Mara Venier e del direttore d’orchestra, senza band «Credo sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie». Tutti gli studi sono stati inoltre sottoposti a bonifica igienico sanitaria.

«Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo, il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Marta, ve lo prometto» ha dichiarato.