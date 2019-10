«Domenica In»: Pamela Prati sostituita con Lucia Bosè

27 Ottobre 2019 | 11:05 di Lorenzo Di Palma

Doveva tornare a Domenica In, dove tutta l’incredibile storia di “Mark Caltagirone” era iniziata con un’intervista a Mara Venier, ma l’ospitata, pur annunciata, è stata bloccata dalla Rai e quindi Pamela Prati è stata sostituita in tutta fretta da Lucia Bosé, simbolo del cinema italiano degli anni ’50 e ’60 ed in questi giorni a Roma per presentare la sua biografia alla Festa del Cinema, che sarà il primo ospite della settima puntata di Domenica In, in onda il 27 ottobre alle 14 su Rai1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Sarà quindi la volta di Teo Teocoli che interverrà in studio per raccontarsi attraverso alcuni filmati inediti e si esibirà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi.

Poi Ilaria Cucchi e l’avvocato Fabio Anselmo saranno presenti per parlare del libro uscito lo scorso 22 ottobre, a distanza di 10 anni esatti dalla morte di Stefano Cucchi.

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni saranno i protagonisti di due momenti di spettacolo, che coinvolgeranno sia Orietta Berti che la stessa Mara Venier.

Per la musica, invece, Nek, oltre a essere intervistato sulla sua carriera, canterà il nuovo singolo Cosa ci ha fatto l’amore, uscito da poche settimane e già in testa alle classifiche.

Lavinia Biagiotti racconterà il suo intenso rapporto con la mamma Laura, scomparsa nel 2017, e presenterà il docu-film dedicato proprio a Laura Biagiotti dal titolo L’Aura della Moda, in onda su Rai3 il prossimo 31 ottobre per la serie Illuminate.

Infine Mario Lavezzi si esibirà in un brano scritto nel 2011 con Franco Califano, dal titolo Canti di sirene.