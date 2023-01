“Domenica In”: puntata dedicata al Festival di Sanremo

Sarà tutto dedicato al Festival di Sanremo l’appuntamento con “Domenica In” del 29 gennaio alle 14 su Rai1. Già in apertura ci sarà un collegamento in diretta con Amadeus, dal Teatro Ariston di Sanremo, per gli ultimi aggiornamenti sulla 73a edizione della kermesse canora al via da martedì 7 febbraio.

Si proseguirà poi con uno spazio dedicato alla storia del Festival con Bobby Solo, Iva Zanicchi, Maurizio Vandelli, Donatello e Francesca Alotta che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi.

Tra gli ospiti di Mara Venier, in qualità di opinionisti, ci saranno Pino Strabioli, Francesca Barra e Adriano Aragozzini, direttore artistico del Festival dal 1989 al 1993.

Quindi Pierpaolo Pretelli si esibirà in una delle sue performance a sorpresa mentre il giovane tenore Giuseppe Gambi canterà il brano “Adesso Esisti”.

In seguito Patrizia Baldi, moglie dell’indimenticabile Claudio Villa, sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale ripercorrerà la loro storia d’amore e il successo internazionale di una delle voci italiane più amate nel mondo con oltre 45 milioni di dischi venduti.

Infine l’autore e regista Michele Guardì, interverrà per presentare il suo romanzo “Il Polentone”.