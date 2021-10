“Domenica In”: puntata speciale per “Ballando con le Stelle”

Con Mara Venier su Rai1, Milly Carlucci, i nuovi concorrenti, i giudici e i maestri del talent ballerino Ballando con le Stelle 2021: il cast Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sarà una mini-puntata con inizio alle 14 e termine alle 15 - per lasciare poi spazio alla diretta della partita Italia-Belgio per il terzo posto nella Nations League - quella di Domenica In in onda il 10 ottobre su Rai1.

Sarà però anche l’occasione per avere un primo assaggio della nuova edizione di Ballando con le Stelle - al via sabato 16 ottobre - visto che Mara Venier ospiterà nel suo salotto domenicale Milly Carlucci insieme ai protagonisti della prossima stagione: Al Bano, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Rossi Albertini, Bianca Gascoigne e Sabina Salerno.

Non mancheranno i giudici Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e, in collegamento, Selvaggia Lucarelli, senza dimenticare l’opinionista Alessandra Mussolini e i maestri di ballo Samuel Peron, Simone di Pasquale, Maykel Fonts, Anastasia Kuzmina, Oxana Lebedev, Giada Lini.