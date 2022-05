“Domenica In Show”: gli ospiti e le anticipazioni

In onda venerdì 27 maggio su Rai1 la serata speciale di festeggiamenti per la conduttrice Mara Venier Mara Venier Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Si dice "Domenica In" e si pensa a Mara Venier, storica conduttrice del programma domenicale Rai. Non per niente, quest’anno festeggia trent’anni di carriera: un anniversario importante che viene celebrato con un appuntamento ad hoc come "Domenica In Show", in onda venerdì 27 maggio alle 21.35 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, per la regia di Stefano Vicario. Padrona di casa, ovviamente, è Mara Venier, che con questa serata speciale celebra anche la conclusione della sua tredicesima stagione al timone di "Domenica In".

La storia di Mara Venier a "Domenica In"

Approdata in Rai nel 1988 alla conduzione, insieme a Claudio Sorrentino, del programma "Troppo forti", Mara Venier divenne la co-conduttrice di tante altre trasmissioni della rete ammiraglia Rai, come il talk show "...E compagnia bella" con Enrico Vaime, "Aspetta e ved...RAI", "Ora di punta", finché l'allora direttore di Rai1 Carlo Fuscagni la scelse, nel 1993, per affiancare Luca Giurato alla conduzione di "Domenica in" nell'edizione 1993-1994. Il successo ottenuto (di ascolti e gradimento del pubblico) determinò l’avanzamento di carriera di Mara Venier, che divenne conduttrice unica nelle stagioni successive del programma, arrivando anche a firmare come autrice.

Nel corso della serata speciale, ci saranno tanti ospiti, musicali e non, in studio e in collegamento, a comporre una scaletta decisamente ricca per uno show unico.

La scaletta della serata: gli ospiti

Tra gli ospiti musicali previsti, reduci dalla performance durante l’Eurovision Song Contest, troviamo Il Volo: il trio si esibirà con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2015 "Grande amore" e in un omaggio all’indimenticabile maestro Ennio Morricone. Accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, Renzo Arbore canterà uno dei suoi cavalli di battaglia "Io faccio ‘o show", oltre a ricordare alcuni simpatici episodi legati all’amicizia con Mara. Presente anche Alessia Marcuzzi, che si esibirà con una canzone a sorpresa; poi, ancora, Gigi D’ Alessio, al pianoforte, canterà alcuni brani "a grande richiesta" dal pubblico in studio, mentre Shel Shapiro, insieme alla sua band, interpreterà “La leggenda dell'amore eterno". Infine, tra gli ospiti musicali ci sarà anche la grande Ornella Vanoni, che canterà "Un sorriso dentro al pianto", scritta per lei da Francesco Gabbani.

Durante la serata di "Domenica In Show" interverrano anche altri ospiti, come Stefano De Martino, reduce dal successo di “Stasera tutto è possibile”, che sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di gioco affiancato da Francesco Paolantoni e dall'imitatore Vincenzo De Lucia, che vestirà i panni di Maria De Filippi. Luciana Littizzetto interverrà invece in collegamento per commentare con Mara Venier alcuni momenti della serata, mentre il regista del film e della serie "Le fate ignoranti" Ferzan Ozpetek sarà al tavolo in compagnia dell'attrice Serra Yilmaz e delle altre donne della serata, per un momento conviviale.