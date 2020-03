“Domenica In”: sospesa la diretta, al suo posto “Il meglio di”

15 Marzo 2020 | 10:40 di Lorenzo Di Palma

Il coronavirus ferma anche Domenica In. Con uno scarno comunicato la Rai ha infatti annunciato che: «Si comunica che a seguito dell’ emergenza “Coronavirus”, la 27° puntata di Domenica In prevista per domani, domenica 15 marzo, non andrà in onda e sarà sostituita da un “meglio di”, contenente un rimontaggio di alcune interviste ed esibizioni di questa edizione».

È la prima volta che Domenica In si ferma, la trasmissione non aveva mai saltato un appuntamento in ben 44 edizioni, dalla prima messa in onda avvenuta il 3 ottobre 1976.