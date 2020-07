“Domenica In”: su Rai1 il meglio della stagione

05 Luglio 2020 | 12:19 di Lorenzo Di Palma

A luglio Domenica In non va in vacanza, almeno non del tutto: per fare compagnia agli italiani, da domenica 5, fino al 26 luglio, infatti, ogni domenica andrà in onda su Rai1 Domenica In - Il meglio di, dalle 14 alle 16.

Sarà l'occasione per rivedere alcune delle più belle interviste di Mara Venier ai tanti ospiti di questa lunga edizione di Domenica In, tra le più seguite degli ultimi anni.

Così nella prima puntata, in onda domenica 5 luglio alle 14, potremo rivedere Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani.

Nelle altre puntate Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Achille Lauro, Loretta Goggi e Romina Power, Christian De Sica, Giovanna Ralli e tanti altri.