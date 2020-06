“Domenica in”: tutti gli ospiti di Mara Venier

07 Giugno 2020 | 11:46 di Lorenzo Di Palma

Condotta da Mara Venier, nonostante il piede ingessato a seguito della frattura che si è procurata cadendo la settimana scorsa, puntuale si rinnova l’appuntamento con Domenica In, anche il 7 giugno alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Il contenitore domenicale della Rai avrà come protagonisti: Luciana Littizzetto, in collegamento da Torino; Renzo Arbore che si collegherà dalla sua casa di Roma per presentare il nuovo programma Striminzitic Show; Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta; J-AX, in studio per presentare il suo nuovo singolo Una voglia assurda.

Ci sarà anche spazio per un aggiornamento medico-scientifico sulla Fase2 con il noto immunologo, il professor Francesco Le Foche. Mentre Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, si collegherà da Cagliari per parlare di vacanze e di turismo in Sardegna, ed Enzo Miccio, noto “wedding designer” e conduttore televisivo, si collegherà dalla Puglia per parlare di crisi del settore dei matrimoni a seguito dell’emergenza coronavirus.