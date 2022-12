“Domenica In”: un pieno di ospiti per la puntata di Natale

Mara Venier guarita dal Covid condurrà lo show in diretta Mara Venier Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







In realtà “Domenica in” non era mai stata in forse, nonostante la malattia di Mara Venier che nel caso si sarebbe collegata da casa, ma ora è tutto rientrato: la conduttrice è “negativa”, il Covid “è passato”, come ha scritto lei stessa sui social e la puntata natalizia del talk di Rai1, di domenica 25 dicembre, in diretta alle 14, la vedrà in presenza con il coro gospel Florida Inspirational Singers con due classici di Natale “We wish you a Merry Christmas” e “Oh, Happy Day” assieme al coro di bambini Dolci Voci che aprirà la puntata.

Ma sarà una puntata ricca di ospiti quella del giorno di Natale, con Christian De Sica che interverrà per presentare il film “Natale a tutti i costi” per la regia di Giovanni Bognetti; Iva Zanicchi che racconterà la sua contestata esperienza a “Ballando con le Stelle” e canterà “Un uomo senza tempo” e con la nipote Virginia, “Le montagne”, una canzone del 1967; Orietta Berti che intonerà “Bianco Natale”, accompagnata dal Coro Dolci Voci e “La mia vita è un film”, il suo ultimo singolo.

Quindi Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, saranno protagonisti di una divertente intervista con Mara Venier e presenteranno “Tre di troppo”’, film al cinema dal 1 gennaio. Cristiano Malgioglio si esibirà insieme al gruppo spagnolo Varry Brava con il brano “Raffaela”, sigla del suo programma “Mi casa es tu casa”; Bobby Solo accompagnato dalla sua band, si esibirà in un medley di canzoni di Natale; Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile cantautore Pierangelo Bertoli, oltre a ricordare il papà, canterà in un duetto virtuale, assieme alla sua band, la bellissima canzone “A muso duro”.

E poi, ancora musica con Cristina d’Avena, in un medley di canzoni tratte dal suo ultimo album “40 – il sogno continua”, uscito per i suoi 40 anni di carriera, mentre Jasmine Carrisi, accompagnata dal coro di bambini, canterà “Jingle Bell Rock”.

In seguito spazio alla magia con un’esibizione del mago e illusionista Gaetano Triggiano, mentre Ernst e Frau Knam delizieranno il pubblico con dolci, panettoni e creazioni di cioccolato, lasciando al gastronomo Mario Ricci, il compito di dare consigli utili su cosa mettere in tavola per il pranzo di Natale e per il cenone di Capodanno.