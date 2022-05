“Domenica In”: una festa in prima serata il 27 maggio

L'annuncio di Mara Venier in diretta: sarà una “Domenica In Show” Mara Venier sul terrazzo di casa sua a Roma Credit: © Gianluca Saragò/LaPresse Lorenzo Di Palma







«Possiamo annunciarlo perché ormai è sicuro al cento per cento: sarà Domenica In Show!». Con queste parole, in diretta e in collegamento con il direttore di Rai1 Stefano Coletta per commentare il successo dell'Eurovision Song Contest, Mara Venier ha annunciato una grande festa in prima serata per “Domenica In”, che sarà in palinsesto venerdì 27 maggio alle 21.15, naturalmente su Rai1.

La serata è una sorta di “premio” per festeggiare i grandi ascolti tv che il “salotto” pomeridiano della domenica condotto da Mara Venier ha avuto per tutta la stagione. Squadra che vince non si cambia e così contestualmente il direttore Coletta ha confermato che il programma tornerà a settembre sempre con la conduzione di “Zia Mara”.