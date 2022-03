“Domina”, annunciata la seconda stagione

Al via in primavera le riprese delle nuove puntate della serie Sky con Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla Kasia Smutniak in "Domina" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Il period drama con protagonista Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla è pronto a tornare con una seconda stagione. “Domina” è stata infatti rinnovata dal network americano Epix, grazie a un accordo con Banijay Rights.

Il dramma epico tornerà a raccontare le lotte per il potere durante il principato del primo imperatore romano Cesare Augusto dal punto di vista delle donne. Torneremo a seguire in particolare l'ascesa di Livia Drusilla, la sua terza moglie.

Le riprese prenderanno il via in primavera negli studi di Cinecittà a Roma e i nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su Now in tutti i paesi in cui è presente Sky e, nel 2023, su Epix negli Stati Uniti.

Il cast

Ad affiancare Kasia Smutniak c'è un grande cast internazionale con Matthew McNulty (Misfits) nel ruolo di Gaio, l'imperatore Augusto; Claire Forlani in quelli di Ottavia, la sorella di Gaio; Christine Bottomley è Scribonia, seconda moglie di Gaio; Ben Batt veste i panni di Agrippa.