“Don Matteo” incontra Liorni

Il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica giocherà a Reazione a catena Nino Frassica e Marco Liorni Tiziana Lupi







Provate un po’ a immaginare cosa potrebbe succedere se il maresciallo Nino Cecchini, pasticcione com’è, partecipasse a un game show come “Reazione a catena” in cui la precisione la fa da padrona…

Come andrà lo vedremo realmente, perché il fortunato quiz di Rai1 sarà coinvolto in (almeno) un episodio di “Don Matteo 14”, la serie interpretata da Raoul Bova che arriverà in tv nella prossima primavera. E a giocare con le parole ci sarà proprio il simpatico maresciallo interpretato da Nino Frassica.

A confermare il crossover tra i due programmi è stato lo stesso Marco Liorni: nei giorni scorsi il conduttore ha postato sui social un’immagine che raffigura il pulsante rosso utilizzato dai concorrenti di “Reazione a catena” e, vicino, il ciak di “Don Matteo” con la scritta “Indizio da decriptare”.

Come si svilupperà la storia è ancora tutto da scoprire, ma la Lux Vide conferma che il game show preserale di Rai1 sarà protagonista di una delle linee narrative comiche nella seconda parte della 14a stagione della popolare serie.