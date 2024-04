“Don’t Forget the Lyrics!” saluta la campionessa Silvia Contenti

Dopo 51 puntate e una vincita di 118 mila euro in gettoni d’oro, Silvia Contenti, la campionessa di “Don’t Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo“, il programma del Nove condotto da Gabriele Corsi, è stata sconfitta. Sulle note di “Non l’hai mica capito“ di Vasco Rossi, ha cantato: “Tra i tanti interessi che hai“ anziché “Tra i vari interessi che hai“.

«Da qualche giorno avvertivo la stanchezza e la testa mi ha giocato un brutto scherzo» dice. Si tratta di un errore decisamente perdonabile visto che ha dimostrato di avere una memoria incredibile: «Non sono così in tutto, ma la musica mi è sempre piaciuta, perciò guardando lo show ho scoperto che ero bravina. Mi sono preparata tanto. Ore e ore in cuffia ad ascoltare canzoni, anche alla notte». Il brano più complesso? «“I maschi” di Gianna Nannini: il ritornello non è sempre identico ed è facile sbagliarlo».