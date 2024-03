Dove sono ora i medici di “Doc” (senza camice)

Cinema, teatro, serie tv: i protagonisti della seguitissima serie di Rai1 hanno molti impegni. Ecco cosa stanno facendo Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon Barbara Mosconi







Luca Argentero - Ad aprile inizierà a Roma le riprese della nuova commedia di Alessandro Genovesi. Poi dal 9 maggio tornerà a teatro con “È questa la vita che sognavo da bambino?”.

Matilde Gioli - È a Roma sul set di due film: il thriller “Dedalus”, diretto da Gianluca Manzetti, con Luka Zunic, Francesco Russo e Gianmarco Tognazzi e la commedia “Fatti vedere” di Tiziano Russo con Spollon.

Pierpaolo Spollon - È sul set di “Fatti vedere” di Tiziano Russo con la Gioli. Intanto porta a teatro il monologo “Quel che provo dir non so”. Da fine giugno girerà i nuovi episodi di “Che Dio ci aiuti”.

Sara Lazzaro - Ha appena debuttato al Teatro Franco Parenti di Milano con “Scene da un matrimonio” di Ingmar Bergman, con cui tornerà in autunno (in tour). In tv è su Sky nei nuovi episodi di “Call my agent - Italia”.

Giovanni Scifoni - Si divide a teatro fra la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” (Milano e Torino) e un monologo su San Francesco.

Elisa di Eusanio - È sul set, tra Roma e l’Isola d’Elba, della serie Mediaset “Le onde del passato” con Anna Valle e Giorgio Marchesi.

Giacomo Giorgio - Sta girando “Belcanto”, serie in costume per Rai1 sul mondo della lirica. Nel cast, Vittoria Puccini e Carmine Recano.

Laura Cravedi - Sta per iniziare un nuovo progetto tv. Intanto il 4 aprile sarà in scena con “Lasciatemi solo” di Antonio Magliaro a Villa Lazzaroni (RM).

Marco Rossetti - Dal mese di maggio comincerà le riprese dei nuovi episodi di “Un passo dal cielo” dove interpreta Nathan, l’uomo degli orsi.

Elisa Wong - È sul set (tra Torino e Milano) della nuova stagione di “Blocco 181”, la serie di Sky con Laura Osma, Andrea Dodero e il rapper Salmo.