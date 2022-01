“Drag Race Italia”: la prima edizione italiana

Arriva in chiaro e in prima serata su Real Time e Nove, domenica 9 gennaio “Drag Race Italia” - edizione italiana del programma creato dalla star statunitense RuPaul e vincitore di 24 Emmy Awards - il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”.

Nel primo episodio, Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba faranno il loro ingresso sulla scena, mettendosi in competizione a suon di scatti fotografici, ambientati nella splendida Venezia. Successivamente i tre giudici - la drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi - lanceranno la primissima vera “Maxi-Challenge”: creare e sfilare in passerella con un outfit all’insegna della vera italianità. Parola d’ordine: Italian Style!

La prima ospite del programma sarà l’iconica Cristina D’Avena, che supporterà i giudici nella valutazione delle drag queen in sfida.