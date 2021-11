“Dribbling” ricorda il mito di Maradona

Un reportage dall’Argentina e da Napoli con Diego Maradona Junior , Maurizio De Giovanni e Paolo Sorrentino Maradona a Napoli Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 novembre 2020, iniziano le celebrazioni del più grande calciatore di tutti i tempi. In tv inizia Dribbling, su Rai2 sabato 20 alle 18.20, che celebra il mito di Diego Armando Maradona con un reportage dall’Argentina e da Napoli.

In una Napoli che non smette di piangere il suo campione, gli inviati del rotocalco settimanale di Rai Sport hanno incontrato Diego Maradona Junior, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il regista Paolo Sorrentino che, con il suo film È stata la mano di Dio (chiaro riferimento al “Pibe de Oro”) è candidato all'Oscar dopo aver vinto il Gran Premio della Giuria a Venezia.

Ironia del destino un altro “genio e sregolatezza” è scomparso un 25 novembre: George Best, al quale sarà dedicato un ricordo speciale. Nella seconda parte un'intervista esclusiva di Stefano Bizzotto a Karl-Heinz Rummenigge, membro dell’Esecutivo Uefa ed ex presidente del Bayern Monaco che ha parlato dei suoi ricordi in Italia, della situazione del calcio ma anche di Angela Merkel.