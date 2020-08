“E La Chiamano Estate” al via su Rai2

Federico Quaranta in giro per l'Italia post pandemia

05 Agosto 2020 | 16:10 di Redazione Sorrisi

Parte da mercoledì 5 agosto in seconda serata alle 23.05 su Rai2 E la chiamano estate, un viaggio speciale in quattro puntate di Federico Quaranta, accompagnato da Laura Forgia e Manila Nazzaro, per raccontare come gli italiani trascorrono le vacanze ai tempi del Covid-19.

Quattro appuntamenti in onda a partire, per conoscere quattro località meravigliose: il Salento, la Romagna, le Dolomiti del Trentino e la Sardegna. Si comincia dal Salento, lungo un itinerario che partendo da Lecce e arrivando a Santa Maria di Leuca, porterà i telespettatori lungo le coste adriatiche e verso la costa ionica fra Gallipoli e le cosiddette "Maldive del Salento".

Guest star della puntata, i Sud Sound System, con le loro sonorità tipiche di questa terra.