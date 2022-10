È morta Angela Lansbury: aveva 96 anni

È con enorme dispiacere che diamo annuncio della morte di Angela Lansbury, l'attrice che tutti abbiamo conosciuto e amato nei panni de "La signora in giallo", Jessica Fletcher. L'annuncio arriva direttamente dalla famiglia il giorno della sua scomparsa, martedì 11 ottobre. "I figli della signora Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta in pace nella sua casa di Los Angeles all'una e mezza di notte dell'11 ottobre, appena cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno”. Aveva 96 anni. Vincitrice, tra i tanti premi, di cinque Tony Awards, è diventata a tutti gli effetti un'icona anche alle sue parti in importantissimi musical di enorme successo. La regina del giallo televisivo è stata negli anni candidata a 12 Emmy per "La signora in giallo", anche se non ne ha mai vinto uno, in cambio però è stata introdotta nella Hall of Fame nel 1996.