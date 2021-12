È morta Lina Wertmüller: aveva 93 anni

Ci lascia una famosissima regista e rinomato volto televisivo Alessandro Alicandri







Il mondo del cinema oggi non avrà più una delle sue rappresentanti più note e amate: Lina Wertmüller. Aveva 93 anni compiuti lo scorso 14 agosto. La notizia arriva da un amico di famiglia sui social. Nella sua lunghissima carriera, attivissima fino a pochi anni fa, ha realizzato oltre 20 film. È stata la prima donna candidata agli Oscar come migliore regista per il film “Pasqualino Settebellezze”. Molti di noi la conoscono anche come personaggio televisivo, perché negli anni non si è mai sottratta alle interviste. L'abbiamo vista a “Che tempo che fa”, “Sottovoce”, “Unomattina”· Ha fatto anche regia per la tv, realizzando opere amatissime dal pubblico come “Il giornalino di GIan Burrasca”. È stata anche chiamata come doppiatrice nel film Disney “Mulan” nel 1998. Nel 2019 ha guadagnato anche un Oscar onorario alla carriera.