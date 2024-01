È morta Sandra Milo: aveva 90 anni

L'artista, attrice e personaggio televisivo ci ha lasciati il 29 gennaio Alessandro Alicandri







Ci ha lasciati il 29 gennaio 2024 Sandra Milo. È morta nella sua abitazione a Roma attorno alla sua famiglia. È stato uno dei volti più importanti del cinema italiano, musa di Federico Fellini. Tra i suoi film più importanti ci sono "Il generale Della Rovere", "8 e mezzo", film premiato con l'Oscar. La sua carriera che ha avuto un culmine negli anni Sessanta, non è mai stata dimenticata.

Sandra Milano è stata un'attrice brillante per tutta la sua carriera, anche negli ultimi anni è stata sul set di film come "Il materiale emotivo" di Sergio Castellitto, "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino. Nella sua vita, Sandra Milo ha fatto tantissimo teatro ma moltissimi di noi l'hanno conosciuta in televisione. Dal suo esordio come primadonna a "Studio Uno" fino alle più recenti esperienze a "Quelle brave ragazze" e "Il cantante mascherato" nel ruolo di Cigno.