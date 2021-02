È morto Christopher Plummer, Georg von Trapp di “Tutti insieme appassionatamente”

05 Febbraio 2021 | 20:33 di Alessandro Alicandri

Ci lascia all'età di 91 anni l'attore di origine canadese Christopher Plummer. Grande attore, anche teatrale, famoso nel mondo per il ruolo di Georg von Trapp in "Tutti insieme appasionatamente", ha dato così inizio a una lunghissima carriera che non ha avuto battute d'arresto dal 1958 a oggi. Nel 2012 ha vinto il premio Oscar per "Beginners" come attore non protagonista, ottenendo tra l'altro il primato come attore più anziano a ricevere l'Oscar in quella candidatura. È morto nella sua casa nel Connecticut negli Stati Uniti e non sono ancora chiare le cause della sua morte. Lascia sua moglie accanto a lui da 53 anni, Elaine Taylor e la sua unica figlia, avuta dal primo dei suoi tre matrimoni, l'attrice Amanda Plummer.