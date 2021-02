È morto Dustin Diamond, Screech di “Bayside School”

01 Febbraio 2021 | 20:37 di Alessandro Alicandri

Era Samuel "Screech” in “Bayside school” la serie che ci ha accompagnato negli anni 90. Purtroppo Dustin Diamond, l'attore che interpretava il simpatico e goffo nerd della serie è scomparso all'età di 44 anni per una grave forma di cancro al quarto stadio localizzato nei polmoni. Era già da molto tempo in cura per la malattia tra alti e bassi ma da una qundicina di giorni era tornato in ricovero per un peggioramento delle sue condizioni di salute. Dopo l'enorme successo avuto da adolescente, ha convertito la sua carriera calcando i palchi della "stand-up comedy", quindi occupandosi essenzialmente di comicità a teatro e ha partecipato a vari programmi tra i quali il Grande Fratello Vip statunitense (è rimasto solo 16 giorni). Nel reboot di "Bayside School" partito nel 2020 con la maggior parte degli attori della serie originale, Diamond (per ovvi motivi oggi ancora più comprensibili) non era presente.