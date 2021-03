È morto Enrico Vaime, l’uomo che scrisse le prime pagine dell’intrattenimento in radio e in tv

Domenica 28 marzo ci lascia uno dei nomi più importanti nella storia dello spettacolo italiano Alessandro Alicandri







A 85 anni si è spento Enrico Vaime, un nome che chi ama lo spettacolo come noi, non può non aver visto, ascoltato, studiato e amato. È uno tra gli autori che da grande penna teatrale, è tra i primi ad aver letteralmente inventato l'intrattenimento radiofonico e televisivo. Sono tantissimi i programmi da lui realizzati, da “Canzonissima” a “Quelli della domenica”, scrivendo centinaia di trasmissioni. Negli ultimi anni ha lavorato a La7, presente in vari programmi come Omnibus, Anni Luce, Coffee Break e ha lavorato con Maurizio Costanzo nel programma "S'è fatta notte”.



Tra i primi a ricordarlo in tv è Fabio Fazio, il quale dice a “Che tempo che fa”: “Enrico Vaime è uno dei più grandi autori del varietà…del varietà televisivo, del teatro. Un uomo dal gusto straordinario. È una gigantesca perdita personalmente, per la sua famiglia, per tutti i suoi amici. È una gigantesca perdita per lo spettacolo, perché Enrico è una lezione di eleganza assoluta…da una persona così si impara quello che si può dire, e ciò che non si può dire. Battute strepitose, inventiva senza fine.”



Ecco invece le parole di Maurizio Costanzo: "È morto uno dei miei più cari amici, abbiamo lavorato insieme vent'anni. Stava male da un po', almeno da un paio di anni: sono sempre rimasto in contatto con la famiglia, con la moglie, l'ho sentito l'ultima volta quindici giorni fa. Mi dispiace tanto. Eravamo un bel gruppo, io, Enrico, Marcello Marchesi, Italo Terzoli. Erano gli anni dei grandi varietà, dei sabati sera di Rai1. Enrico era straordinario, la sua cifra era l'elegante ironia. Era la persona più ironica che abbia conosciuto, indovinava la battuta disarmante anche davanti ad un fatto clamoroso. Marcello Marchesi diceva che quando Enrico si passava un dito nel collo della camicia, stava per tirare fuori una battuta... Che dire? Mi sento più solo, mi pare una trincea... Mercoledì inizierò la nuova puntata del Costanzo show dedicandola a lui".