È morto Giampiero Galeazzi: aveva 75 anni

Ci lascia oggi un grande personaggio televisivo e un nome importantissimo nel mondo dello sport italiano: Giampiero Galeazzi. Il giornalista sportivo era malato da tempo. Tutti lo chiamavano "Bisteccone" come Mara Venier era solita fare negli anni condivisi con lui a Domenica In. Ex canottiere, appena lasciata la carriera agonistica è arrivato in Rai. Nel 1996 è stato invitato da Pippo Baudo come ospite del Festival di Sanremo.