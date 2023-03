È morto Gianni Minà, giornalista e conduttore

Aveva 84 anni ed era affetto da una malattia cardiaca Redazione Sorrisi







Si è spento all'età di 84 anni il giornalista e conduttore Gianni Minà. L'annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità».

Era nato a Torino il 17 maggio 1938, ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a Tuttosport (diventandone poi il direttore dal 1996 al 1998). Nel 1960 approda in Rai collaborando alla realizzazione dei servizi sportivi sui Giochi Olimpici di Roma. Dal 1965 si occupa di documentari e inchieste per numerosi programmi. Nel 1976 viene assunto al Tg2 e nel 1981 vince il "Premio Saint Vincent" in qualità di miglior giornalista televisivo dell’anno.