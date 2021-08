È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency

Ci lascia il 13 agosto uno dei personaggi più importanti italiani impegnati nel lavoro umanitario Alessandro Alicandri







Diamo notizia della morte di Gino Strada. Il 13 agosto si è spento all'età di 73 anni. È stato fondatore di Emergency. Nato nel 1948, era chirurgo di guerra e per la gran parte della sua vita ha girato il mondo nei luoghi di guerra e sofferenza. Non si può di certo definire un personaggio televisivo, sempre impegnato sul campo, ma spesso è stato ospite in alcuni programmi tv di attualità per raccontare le sue idee e i suoi progetti, fin dal 1994 quando venne fondata la sua associazione umanitaria, sostenuta fin da subito da Maurizio Costanzo nel suo Costanzo Show. Negli ultimi anni è stato spesso ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, interpellato spesso sui temi delle migrazioni, della sanità e del razzismo.