È morto Idris, il giornalista juventino di “Quelli che il calcio”

Il 4 agosto ci ha lasciato un grande personaggio televisivo, al fianco di Fabio Fazio e Simona Ventura Alessandro Alicandri







Ci ha lasciato a 72 anni il celebre giornalista italiano (di origini gambiane) uno dei volti simbolo di “Quelli che il calcio”. Il suo tifo per la Juventus smodato l'ha reso una celebrità assoluta. È morto a Brescia dopo un lungo ricovero ospedaliero. Non sono ancora note le cause della sua morte. La famiglia in una nota scrive: “Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti e del suo cuore. La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi. Inchallah Papà”. Ecco, in coda, i messaggi di Fabio Fazio e Simona Ventura, vicini a lui in tantissime avventure televisive.

Caro #Idris,

Quanti ricordi e quante risate!

Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme.

Mancherai tantissimo. — Fabio Fazio (@fabfazio) August 4, 2023