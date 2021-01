È morto Larry King, il celebre conduttore di talk show americano

23 Gennaio 2021 | 14:51 di Alessandro Alicandri

Diamo oggi notizia della scomparsa di Larry King, il celebre conduttore americano del "Larry King Live", in onda su CNN dal 1985 al 2010. Aveva 87 anni. Il figlio Chance ha confermato la sua morte questa mattina. Ma non è tutto: Larry King con oltre 63 anni di carriera ha lavorato in radio, in televisione e sui nuovi media, incontrando tutti gli artisti più importanti dello spettacolo mondiale e ottenendo numerosi premi. Non è chiara ancora la causa della sua morte, anche se a inizio gennaio è stato ricoverato per la sua positività al Covid. Nel 2017 aveva pubblicamente annunciato di avere un tumore polmonare riuscito con successo. Nel 2019 è stato messo in cura per un angina pectoris (ischemia).