“E poi il silenzio”, il podcast di Pablo Trincia su Rigopiano diventa una docuserie

«Quando si verifica una tragedia, poi ci si aspetta giustizia. Ci si aspetta che, dopo tanto dolore, arrivi qualcosa che aggiusti, almeno in parte. Qualcosa che rimetta tutto a posto. Troppo spesso però questa giustizia non arriva. C’è sempre chi lavora male, chi la fa franca, chi non ammette i proprio errori. E intanto i sopravvissuti e le famiglie delle vittime continuano a essere lacerati da un dolore talmente grande da essere inspiegabile». A parlare così è Pablo Trincia, autore (insieme a Debora Campanella) e voce narrante di “E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano”, il podcast originale di Sky Italia e Sky Tg24 realizzato da Chora Media che dal 20 novembre diventa anche una docuserie.

E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano

Erano le 16.49 del 18 gennaio 2017 a Rigopiano, quando una violenta valanga travolse l'hotel Rigopiano, situato nel comune abruzzese di Farindola, in provincia di Pescara. A perdere la vita furono in 29, tra neve e detriti. Gli altri presenti nella struttura si salvarono, estratti dalla macerie ore e ore dopo. Ma come mai 40 persone si trovavano in quell’albergo quel giorno? E perché i soccorsi sono arrivati così tardi? Ma soprattutto: si è trattato di un disastro puramente naturale o è stato anche umano? Si sarebbe potuto evitare?

È proprio da queste domande che Pablo Trincia è partito per il suo podcast “E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano”, disponibile dal 18 ottobre. In otto episodi, uno più coinvolgente dell’altro, il giornalista e podcaster ricostruisce, passo dopo passo, quanto accaduto in quei giorni.

A partire dal 20 novembre 2024 è disponibile anche l’omonima docuserie in 5 puntate in esclusiva su Sky Tg24, Sky Documentaries, Sky Crime e in streaming su Now. Il racconto si avvale di un’ampia raccolta di materiali audiovisivi, come le impressionanti immagini delle operazioni di soccorso fornite dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, unite a contributi audio e video condivisi dai familiari delle vittime e dei superstiti.

Per l’occasione noi di Sorrisi abbiamo parlato con Pablo Trincia. È stata una chiacchierata lunga, intensa e inevitabilmente toccante. D’altronde, come lui stesso ci ha detto, «per raccontare il dolore, bisogna lasciarci attraversare. E io e la mia squadra abbiamo lavorato a fondo non per fare un semplice racconto, ma per far vivere ad ascoltatori e telespettatori una reale esperienza».

Tragedia di Rigopiano: l’intervista a Pablo Trincia

Pablo, torniamo indietro. Com’è nata l’idea del podcast?

«Dopo “Il dito di Dio - Voci dalla Concordia” ho ricevuto numerosi messaggi da persone che mi chiedevano di occuparmi del disastro di Rigopiano. Evidentemente era una vicenda di grande interesse. Così abbiamo iniziato a raccogliere tutti i materiali».

Come ha fatto a reperirli?

«In primo luogo siamo andati a cercare le testimonianze dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime. Molti di loro avevano già parlato con i media, si erano già esposti. Poi, per 4-5 mesi, abbiamo raccolto e catalogato audio, video, foto e le varie intercettazioni».

E i documenti ufficiali?

«Sono pubblici, tutti li possono esaminare. E sta proprio qui il problema. I media non si sono mai veramente soffermati sopra, li hanno sempre “saltati”. Invece noi ci siamo concentrati proprio su questi che non sono semplici pezzi di carta. Sono molto di più. Noi abbiamo capito che una grande responsabilità si trovava proprio qui».

Insomma, è chiaro che non è stato solo un disastro naturale.

«Assolutamente no. Bisogna porre l’accento su tutto ciò che si è fatto e non si è fatto prima del 18 gennaio 2017. Documenti che non sono stati guardati ed esaminati con attenzione, le operazioni di emergenza non preparate, la turbina assente, la strada non chiusa, i permessi…».

Quale idea si è fatto invece della vicenda giudiziaria?

«Hanno pagato solo i pesci piccoli. Alla fine le condanne che sono arrivate fino a oggi si sono concentrate solo su chi aveva responsabilità immediatamente intorno alla tragedia. Bisognava concentrarsi sul vero “peccato originale”, cioè la mancata carta valanghe e tutto ciò che ne è conseguito».

Ha preparato podcast e docuserie in parallelo?

«Sì, insieme».

Nel suo lavoro sono importanti le parole. Come dare il giusto peso?

«Nell'universo il peso è relativo. Quando scrivo e preparo un lavoro comunque mi concentro tanto su questo aspetto. Il rischio di essere fraintesi, di non trasmettere ciò che si vuole trasmettere, di parlare male è alto».

Ma lei ascolta altri podcast?

«Sono diventato iper-esigente. Ascolto un podcast inglese, “The Rest is History”, e poi mi piacciono quelli di Alessandro Barbero e “Indagini” di Stefano Nazzi, anche se abbiamo stili molto diversi».

Immagino ci sia sempre una certa deformazione professionale.

«Sì. Penso alla musica, al sound design, alla scrittura, ai meccanismi di costruzione del racconto e alla fine, lo ammetto, finisco per perdermi un po' la storia».

Tra i vari podcast che ha fatto, quale le è rimasto più impresso?

«Senza dubbi “Veleno” del 2017, realizzato insieme ad Alessia Rafanelli (è il racconto del caso dei cosiddetti “Diavoli della Bassa Modenese”, ndr). Inizialmente è stata una lotta perché nessuno lo aveva capito. Nessuno lo voleva produrre. Inoltre il mondo dei podcast non era ancora fiorito in Italia. Poi siamo riusciti a farlo».

E poi?

«Io stesso sono stato travolto dal punto di vista emotivo. La storia è davvero brutale, devastante».

Che cosa la colpisce di più?

«Patisco molto il costante senso di ingiustizia, che poi è quello che fa da filo rosso nei miei podcast».