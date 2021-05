“È sempre mezzogiorno”, Anna Moroni e Antonella Clerici di nuovo insieme: ecco da quando

Anna Moroni conduce “Ricette all’italiana” insieme con Davide Mengacci Credit: © Assunta Servello Giulio Pasqui







Anna Moroni torna al fianco di Antonella Clerici, ma solo per una settimana. A partire da lunedì 10 maggio, fino a venerdì 14, la cucina di "È sempre mezzogiorno" aprirà le braccia ad Annina. L'annuncio è arrivato dalla viva voce della conduttrice: «Vi dico in anteprima che Anna Moroni lunedì verrà nella nostra casa a trovarci e starà con noi per tutta la settimana e con tutto quello che Anna comporta. Ve lo dico così vi preparate psicologicamente», ha svelato al pubblico.

Il volto della Moroni mancava da più di tre anni dal mezzogiorno di Rai1. Per ben 16 anni, dal 2002 al 2018, è stata una dei volti più amati de "La Prova del Cuoco". Sempre al fianco della sua amata Antonella, diventando una coppia televisiva affiatatissima. Nel 2018, quando la Clerici ha deciso di lasciare il programma, anche lei ha fatto le valigie e si è trasferita su Canale 5 per affiancare Davide Mengacci alla conduzione di "Ricette all'italiana".

Tre mesi fa, il 1 febbraio 2021, Anna Moroni era apparsa come ospite del programma di Antonella Clerici, ma soltanto in collegamento da casa sua. Proprio in quell'occasione aveva strappato una promessa: «Mi manchi tesoro mio. Sai quanto ero abituata a dirti che dovevi fare quello o quell’altro. Spero che arrivi presto questo vaccino e poi verrò a trovarti». Promessa mantenuta.