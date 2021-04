Vincita record a "È sempre mezzogiorno". Nella puntata dell'8 aprile un telespettatore, Rosario dalla provincia di Roma, è riuscito a indovinare il numero esatto di foglie contenute nel bonsai in studio. «Vogliamo regalare questo premio a tutti i costi», ha confidato Antonella Clerici poco prima di assegnare il premio. Effettivamente gli indizi erano stati inequivocabili: il numero da indovinare, caldeggiato dagli indizi dell'albero magico, era tra 2492 e 2490. Il signor Rosario non poteva sbagliare: le foglie erano proprio 2491.

«Quei soldi mi servirebbero, sono un piccolo pensionato», aveva raccontato ad Antonella Clerici. Il signor Carmelo ha vinto 7.050 euro in buoni spesa MD. «È una vincita record, spendili bene. Mi raccomando, regala un po' di cibo: c'è la spesa sospesa, che è una cosa bellissima. Fai un po' di spesa per tutti. Sono molto molto felice di questa vincita. Eravamo arrivati a una cifra giusta, dovevamo darla. Sono felice per te» è stato l'invito della padrona di casa.

A novembre 2020, sempre grazie al gioco del bonsai di "È sempre mezzogiorno", erano stati vinti 5.900 euro.