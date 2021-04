L’Earth Day 2021 in tv

Il 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, i palinsesti televisivi si vestono "green". Dirette, documentari e film all'insegna della sostenibilità Antonella Silvestri







Per il 51° Earth Day - Giornata Mondiale della Terra, sono già in programma lunghe maratone televisive.

RaiPlay

Il 22 aprile, si parte con RaiPlay. #onepeopleoneplanet è l’iniziativa organizzata da Earth Day Italia e diretta da Gianni Milano. Dagli storici studi televisivi di Via Asiago andrà in onda la diretta televisiva durante la quale si alterneranno tanti volti e personaggi noti, tra i quali Marco Liorni, Francesca Fialdini, Pino Strabioli, Paola Saluzzi, Carolina Rey, Marco Frittella, Barbara Capponi, Mario Tozzi, Alessandro Antinelli, Marino Bartoletti, Marcello Masi.

La manifestazione proseguirà ininterrottamente per tredici ore fino alle 20:30 con collegamenti alle più importanti reti radiofoniche e televisive Rai. Tra gli artisti che hanno dato il loro contributo troviamo il rapper Clementino, Lillo, Marco Mazzocca, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Allevi, Francesca Michielin, Madame, Annalisa e ancora l’attore e doppiatore Luca Ward, Daniele Silvestri, Francesco Renga, Noemi, Giorgio Marchesi, I Sansoni, l’Azienda Creativa Artèteca che, in rete con l’associazione Musicale di Gen Verde, ha realizzato un Beat4Earth di strumenti e voci di tutto il mondo.

E poi lo spazio Musica per la Terra con Pino Strabioli per sottolineare l’importanza della musica nell’unire i popoli, le generazioni e gli stili con testimonial della cultura e musica. Saranno ospiti della trasmissione Roberto Vecchioni, Tony Esposito, Malika Ayane, Eugenio in Via di Gioia, Ugo Crepa. Tra i contributi video quello di Lola Lennox, splendida voce e primogenita di Annie, che unplegged e in esclusiva per la Maratona ha regalato “Wherever You Go”, una lettera d’amore agli amici e alla famiglia lontani, alla ricerca di una nuova vita, oltre gli Oceani e le divisioni di ogni tipo, ed ancora Tosca, Francesco Gabbani e Carolina Rey. La kermesse si articolerà in una staffetta di voci e di cuori con collegamenti da diverse parti del mondo e numerosi spazi tematici dedicati a bambini, giovani, economia, innovazione, scienza, sport e al dialogo interculturale e intergenerazionale. Ma uno sguardo particolare sarà per la musica e la cultura in un momento di profonda fragilità per la categoria degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo. «Ringraziamo tutti gli artisti che gratuitamente hanno partecipato e ci hanno aiutato a veicolare il nostro messaggio attraverso la loro popolarità. C’è un unico mondo per tutti e la musica da sempre ha aiutato ad abbattere le differenze. Nessuno può credere che il Mondo sia solo suo!» dichiara Tiziana Tuccillo, coordinatrice del comitato Artistico-Culturale della maratona #OnePeopleOnePlanet.

Sky

Anche Sky celebra la Giornata mondiale della Terra con una programmazione interamente dedicata alle tematiche ambientali, ai temi dell’ecologia e della sostenibilità. Dopo essere diventata la prima carbon neutral media company pel le emissioni dirette, con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni causate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel mondo e dal proprio business. Per contribuire a raggiungere questo ambizioso obiettivo Sky Italia ha compiuto nel 2021 un importante passo, riducendo le proprie emissioni di CO2 di oltre 10.000 tonnellate grazie all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il 22 aprile, per celebrare l’Earth Day, un’intera e ricca programmazione – disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now – parlerà esclusivamente green. Saranno proposti contenuti dedicati ai problemi del pianeta all’interno di tutte le principali edizioni del tg a partire dalle 10.00. skytg24.it per l’occasione, realizzerà una sezione “Climate Crisis” con moltissimi contenuti dedicati.

Dalle 14.50 su Sky Cinema Family si celebra la Terra con una maratona di 6 film per tutta la famiglia con al centro le tematiche ambientali e le meraviglie della Natura: “Arctic – un’avventura glaciale” firmata Cal Brunker (animatore di Cattivissimo Me e L'era glaciale 4) e Bob Barlen (sceneggiatore di Fuga dal pianeta Terra); il documentario “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci”, con la voce narrante di Fabio Volo; dai creatori di Madagascar l’avventura animata sulla vita marina “Deep – Un’avventura in fondo al mare”; “La marcia dei pinguini: il richiamo”, sequel del celebre documentario premio Oscar®; l’avventura per ragazzi a sfondo ambientalista “In Kayak verso casa”. Sempre su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.15 la tenera avventura animata di TRASH, opera prima di Francesco Dafano e Luca Della Grotta, sensibilizza sull’importanza del riciclo dei rifiuti. Protagonisti sono Slim, una scatola logora, e la bottiglia ammaccata Bubbles che accompagnano il piccolo Spark, una batteria usata, alla ricerca della Piramide magica: il luogo dove tutti i rifiuti possono avere una seconda chance.

Su Discovery Science (canale 405 di Sky) la Giornata della Terra si celebra con Earth Day: Terra ribelle, una ricca programmazione in cui la Terra, da protagonista assoluta, stupirà con le sue meraviglie e la sua potenza. Si comincia alle 21:05 con “Alaska: la tempesta killer”, seguito alle 22:00 da “Tifone Hayan: furia devastante” e ancora, alle 22:55, da “Irma: la tempesta perfetta” e, a conclusione del ciclo, la maratona della serie “Pianeta Terra” in programma alle 23:55.

Programmazione speciale anche per i più piccoli. Su DeAJunior (canale 623 di Sky), nella settimana del 22 aprile ci sarà “Viva la natura!”: tutti i pomeriggi dalle 14.05 i bimbi potranno trascorrere il tempo con gli amici protagonisti del canale come il tenero Bing, il cagnolone Orlando, Apollo e i piccoli, utilissimi insetti del giardino incantato, il simpatico Topo Tip, e infine la vivacissima Masha. Inoltre, per l’occasione, DeAJunior trasmetterà per la prima volta “Bongo Bombo”, una piccola enciclopedia botanica, per diventare dei veri esperti di fiori e piante!

National Geographic (canale 403 di Sky) e National Geographic Wild (canale 409 di Sky) insieme per celebrare la Giornata della Terra. Verrà trasmesso “Eroi degli Oceani” con la leggendaria oceanografa Sylvia Earle e un cast di scienziati marini che racconteranno e l’incredibile lavoro in corso in tutto il pianeta per proteggere il nostro fragile ecosistema.

Focus Tv

Durante l’intera giornata Focus proporrà in prima Tv le otto puntate della serie documentaristica Green Storytellers. Mentre alle 21:15 sarà proposto il documentario “Tsunami: una minaccia globale", sulla relazione tra cambiamento climatico e intensificazione della portata distruttiva di alcuni fenomeni naturali (modelli di studio e previsione applicati agli tsunami e le tecniche che si stanno sviluppando per proteggerci da queste calamità naturali).