Ecco come cambierà la Rai: i palinsesti del prossimo autunno

09 Giugno 2020 | 15:38 di Tiziana Lupi

In attesa della presentazione alla stampa, prevista per il 1° luglio, prosegue alla Rai il lavoro di messa a punto dei palinsesti per il prossimo autunno.

Con la chiusura di “La prova del cuoco” e il ritorno di Antonella Clerici con il nuovo programma “La casa nel bosco”, è stato sistemato un tassello importante del day time di Raiuno nel quale è stata confermata Eleonora Daniele con “Storie italiane”.

Forse potrebbe arrivare anche Alessandro Greco con “Zero e lode”, quiz chiuso nel 2018 nonostante gli ottimi ascolti: andrebbe a occupare lo spazio lasciato vuoto da Caterina Balivo dopo il suo addio a “Vieni da me”.

Confermato il sabato pomeriggio con Marco Liorni e “ItaliaSì!” (anche a lui si è pensato per il dopo-Balivo), c’è aria di cambiamento a “La vita in diretta” dove Alberto Matano potrebbe rimanere solo alla conduzione (a meno di un’offerta alternativa, si parla di prima o seconda serata). A Lorella Cuccarini sarebbe affidato lo spazio occupato nella passata stagione da Francesca Fialdini dopo “Domenica in”. Quest’ultima sarà, invece, ancora condotta da Mara Venier.

Nel day time di Raidue è stata confermata Bianca Guaccero con ”Detto fatto“. Mentre prima di lei potrebbe arrivare Milo Infante con un nuovo talk-show.

Lavori in corso anche per la prima serata. Sono pronti al ritorno Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” e Carlo Conti con “Tale e quale show”, mentre Amadeus (già confermato alla guida di “Soliti ignoti” così come Flavio Insinna a “L’eredità”) è in trattativa per un nuovo programma musicale su Raiuno e Simona Ventura sta lavorando a due nuove proposte per Raidue.

