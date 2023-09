Ecco come i programmi Rai diventano davvero per tutti

Sorrisi è andato negli studi dove vengono realizzati sottotitoli e audiodescrizioni, due servizi che aiutano tantissime persone Tiziana Lupi







Dal Festival di Sanremo all’Eurovision Song Contest, dal Concerto del Primo maggio allo Zecchino d’Oro, dalle partite di calcio alle celebrazioni di papa Francesco, dalle fiction ai film, dai telegiornali alle trasmissioni di intrattenimento, non c’è quasi più un programma in onda sulle reti generaliste della Rai (ultimamente anche molti di quelli in onda su RaiPlay, Rai Premium e Rai Movie) che non sia accessibile a chi ha una disabilità sensoriale, visiva o uditiva che sia. Sottotitoli, audiodescrizioni e traduzione in LIS (la lingua dei segni italiana) hanno rivoluzionato la fruizione televisiva, consentendo a tutti di accedere alla programmazione.

Merito di Rai Accessibilità, area della Direzione Rai Pubblica Utilità che rende concreto lo slogan utilizzato per la presentazione degli ultimi palinsesti della tv pubblica: “Di tutto. Di tutti”. «È un percorso che la Rai ha iniziato a metà degli Anni 80 (il primo prodotto sottotitolato è stato, nel maggio 1986, il film di Alfred Hitchcock “La finestra sul cortile”, ndr) e che ha avuto una notevole accelerazione nel 2016. Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare» osserva il direttore di Rai Pubblica Utilità Giuseppe Sangiovanni «ma il nostro impegno è pienamente ricompensato quando riceviamo lettere come quella arrivata qualche giorno fa. Ci ha scritto il papà di un bambino cieco che ci ringraziava perché, grazie anche al sito Rai Easy Web (easyweb.rai.it) per le disabilità sensoriali, con notizie e favole, portiamo una luce nelle giornate di suo figlio».

Tv e inclusione Il servizio mira all’accessibilità Nel caso di programmi musicali Rai Accessibilità può mettere in campo, oltre gli interpreti LIS, anche dei “performer” LIS che spesso sono essi stessi sordi. Questa scelta incoraggia la massima inclusione anche per chi lavora per favorire l’accessibilità. Scalette e copioni Ad aiutare il lavoro di sottotitolisti e stenotipisti ci sono le scalette e i copioni dei programmi, inviate in anticipo dalle redazioni per dare un’idea degli argomenti che verranno trattati (e del loro ordine). Le regole per la chiarezza Tra le norme e le convenzioni essenziali per la composizione dei sottotitoli in tv ci sono quelle che regolano la divisione del testo su più righe. Televideo pagina 777 I sottotitoli Rai sono veicolati tramite il Televideo, alla pagina 777, oppure premendo i tasti dedicati del telecomando. Ogni cosa anche in diretta Alle audiodescrizioni (che dal 2019 riguardano anche i programmi in diretta) lavorano due operatori, davanti ad altrettanti monitor: l’audiodescrittore che scrive il testo, scegliendo cosa è importante descrivere in ogni momento, e lo speaker che lo legge in diretta. Questi sono gli strumenti per fornire il servizio Per i sottotitoli in diretta, programmisti e stenotipisti utilizzano i monitor, una macchinetta per la stenotipia e una cuffia: «Lo stenotipista segue il programma che sta sottotitolando attraverso lo streaming per anticiparne la visione e diminuire il ritardo tra il parlato trasmesso e il sottotitolo» spiega la responsabile Maria Chiara Andriello.

Per capirne di più, noi di Sorrisi siamo andati a curiosare nelle stanze di Rai Accessibilità, nella Palazzina E della sede Rai di Saxa Rubra. E abbiamo scoperto come un programma televisivo può diventare davvero per tutti grazie all’impegno di programmisti, stenotipisti, interpreti e performer LIS, audiodescrittori e speaker che a volte, non va dimenticato, si trovano anche a dover fronteggiare degli imprevisti. Come è accaduto, per esempio, agli operatori che stavano audiodescrivendo l’ultimo Festival di Sanremo e hanno dovuto raccontare in diretta cosa stava succedendo sul palco dell’Ariston, tra le intemperanze di Blanco e il bacio tra Rosa Chemical e Fedez.