Ecco dove vanno in vacanza le star

A estate inoltrata, come molti italiani, anche le star hanno già avuto l’occasione di “staccare” un po’ e dedicarsi al riposo. Tra le destinazioni più ambite, la splendida Sardegna, dove si rilassano Gianni Morandi, Michelle Hunziker, Simona Ventura ed Elisabetta Canalis. C’è poi la Sicilia, scelta da Diletta Leotta, l’Argentario di Serena Rossi e la Capalbio di Barbara d’Urso, mentre Federica Panicucci è a Forte dei Marmi. Qualcuno ha scelto mete più esotiche, come Ilary Blasi a Rio de Janeiro. Ma non ci sono solo il caldo e il mare: Antonella Clerici e il compagno si rinfrescano in Norvegia...