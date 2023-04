Ed Sheeran a “Che Tempo Che fa”

Ospite del talk show di Fabio Fazio, il cantautore britannico canterà il nuovo singolo “Eyes Closed” Ed Sheeran Lorenzo Di Palma







Ed Sheeran, cantautore dei record con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards, sarà l’ospite internazionale delle puntata di domenica 16 aprile alle 20 su Rai3, di “Che Tempo Che Fa”. Al talk show condotto da Fabio Fazio il grande artista britannico sarà protagonista di un’intervista intima e personale, ma si esibirà anche dal vivo con “Eyes Closed”, singolo già primo nel Regno Unito, che anticipa il nuovo album “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l’ultimo della sua era decennale di “album matematici”.

Gli altri ospiti dell’appuntamento comprendono: Nanni Moretti, nelle sale dal 20 aprile col suo nuovo film “Il Sol dell’Avvenire”; Tommaso Paradiso, col nuovo singolo “Viaggio intorno al Sole”; i virologi Roberto Burioni e Matteo Bassetti; il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello, in libreria col nuovo saggio “Passo Falso”; Marco Damilano; l’economista Tito Boeri; la direttrice del “Quotidiano Nazionale” Agnese Pini, autrice del libro “Un autunno d’agosto”; la vicedirettrice de “La Stampa” Annalisa Cuzzocrea; e Michele Serra.

Al “Tavolo” di "Che Tempo Che Fa" che chiuderà la serata con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli ci saranno, invece, Alessandro Borghese, protagonista della seconda edizione di “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”; il commentatore televisivo ed ex allenatore di basket Dan Peterson, per il quale, in suo onore, lo scorso 2 aprile l’Olimpia Milano ha ritirato la maglia numero 36; Enzo Miccio, in uscita col libro “Ditemi sempre di sì”; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni e torna anche Tommaso Paradiso.